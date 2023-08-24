UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після "прильотів" (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Токмаку Запорізької області сьогодні, 24 серпня, пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"Гаряче у тимчасово окупованому Токмаку", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити пожежу, а пізніше людина, яка знімала відео, потрапила під обстріл.

Не зрозуміло, що саме горить у Токмаку, мер Мелітополя теж не наводить жодних подробиць. 

Ситуація в Токмаку

Токмак Запорізької області з березня минулого року знаходиться під російською окупацією.

Як розповідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, нещодавно російські окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

Вчора повідомлялось, що в районі Токмака Запорізької області, за словами очевидців, пролунали три потужних вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМелітопольЗапорожская областьВійна в Україні