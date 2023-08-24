В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після "прильотів" (відео)

В окупованому Токмаку Запорізької області сьогодні, 24 серпня, пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.
"Гаряче у тимчасово окупованому Токмаку", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити пожежу, а пізніше людина, яка знімала відео, потрапила під обстріл.
Не зрозуміло, що саме горить у Токмаку, мер Мелітополя теж не наводить жодних подробиць.
Ситуація в Токмаку
Токмак Запорізької області з березня минулого року знаходиться під російською окупацією.
Як розповідала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, нещодавно російські окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.
Вчора повідомлялось, що в районі Токмака Запорізької області, за словами очевидців, пролунали три потужних вибухи.
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