В окупованому Токмаку пролунав потужний вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Що ж на цей раз трапилось у окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу", - написав він.

Ситуація у Запорізькій області

Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно українські захисники звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у цьому районі.

Крім того, за даними британської розвідки, російські терористи ймовірно посилили оборону навколо тимчасово окупованого Токмака на півдні України.

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