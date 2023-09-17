В оккупированном Токмаке раздался мощный взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"О мощном взрыве сообщают жители Токмака и района. Что же на этот раз случилось у оккупантов? Ждем подробностей от Генштаба", - написал он.

Ситуация в Запорожской области

Российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом ужесточили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно украинские защитники освободили населенный пункт Работино и продолжают наступление в этом районе.

Кроме того, по данным британской разведки, российские террористы, вероятно, усилили оборону вокруг временно оккупированного Токмака на юге Украины.

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