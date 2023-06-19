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В оккупированном Токмаке прогремели взрывы, сообщают о 6 "прилетах"

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Токмак, Понедельник 19 июня 2023 23:43
В оккупированном Токмаке прогремели взрывы, сообщают о 6 "прилетах" Фото: в Токмаке прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Токмаке (Запорожская область), временно подконтрольном российским оккупантам, прозвучала серия взрывов вечером в понедельник, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Взрывы в оккупированном городе слышали после 23:00.

По данным Telegram-канала "Гнилая Черешня", "прилетело 6 раз подряд" в стороне Молочанска, в окрестностях Токмака.

Также в сети сообщается о вероятной детонации в результате этой ночной "бавовны".

Более подробных данных от официальных лиц относительно взрывов в Токмаке и последствиях - пока нет.

Взрывы на оккупированной части Запорожской области

В населенных пунктах Запорожской области, которые находятся временно под контролем российских захватчиков, очень часто звучат взрывы. Отметим, что на захваченной части региона очень хорошо развито партизанское движение. Поэтому, в частности, в Токмаке и Мелитополе взрывы раздаются довольно часто, точечно уничтожаются места базирования оккупантов, склады.

Так, например, в Мелитополе "бавовна" происходила несколько ночей подряд. Как отметил мэр города Иван Федоров 12 июня, началось все с того, что в ночь с субботы на воскресенье россияне начали тотальные проверки домов, пытаясь найти партизан и представителей Сил сопротивления.

Также он добавил, что военные РФ постреляли друг друга и убили, по меньшей мере, одного оккупанта из Осетии.

Что касается Токмака Запорожской области, то 7 и 6 июня там также происходили взрывы.

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