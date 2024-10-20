UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання, - ЦНС

Фото: вода у Таврійську непридатна для приготування їжі та пиття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Таврійську ситуація із водопостачанням вийшла з-під контролю. Зокрема, вода у кранах непридатна до вживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, у Таврійську Херсонської області з кранів тече технічна вода. Використовувати її для приготування їжі або щоб пити - не можна, і водночас окупанти не поспішають забезпечити людей питною водою.

"Російська окупаційна влада не в змозі впоратися із кризою, яку, зрештою, створила сама", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що після підриву Каховського водосховища окупанти позбавили місцевих жителів окупованих територій доступу до води. Через це люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, оскільки окупаційна влада не може забезпечити базові потреби населення.

Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що воду в окупованих Донецьку та Макіївці подаватимуть по годинах, а саме - по кілька годин раз на два дні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні