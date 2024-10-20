В окупованому Таврійську вода у кранах непридатна до вживання, - ЦНС

У тимчасово окупованому Таврійську ситуація із водопостачанням вийшла з-під контролю. Зокрема, вода у кранах непридатна до вживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, у Таврійську Херсонської області з кранів тече технічна вода. Використовувати її для приготування їжі або щоб пити - не можна, і водночас окупанти не поспішають забезпечити людей питною водою.
"Російська окупаційна влада не в змозі впоратися із кризою, яку, зрештою, створила сама", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що після підриву Каховського водосховища окупанти позбавили місцевих жителів окупованих територій доступу до води. Через це люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, оскільки окупаційна влада не може забезпечити базові потреби населення.
Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що воду в окупованих Донецьку та Макіївці подаватимуть по годинах, а саме - по кілька годин раз на два дні.
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