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В окупованому Старобільську викладачі коледжу відмовилися брати російські паспорти

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Середа 22 березня 2023 18:59
В окупованому Старобільську викладачі коледжу відмовилися брати російські паспорти Фото: В окупованому Старобільську викладачі коледжу відмовилися брати російські паспорти (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники продовжують заходи щодо примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у Старобільському професійному коледжі Луганського національного аграрного університету освітяни провели збори, на яких висловили невдоволення з приводу примусової паспортизації педагогічного складу. Так, окупаційне "керівництво" навчального закладу наполягає, щоб усі працівники коледжу до 1 червня отримали російські паспорти.

"Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів", - ідеться в повідомленні.

Водночас у населених пунктах Херсонської області так звана "влада" погрожує місцевим жителям із квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.

Нагадаємо, росіяни планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства.

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