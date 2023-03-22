В окупованому Старобільську викладачі коледжу відмовилися брати російські паспорти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Так, у Старобільському професійному коледжі Луганського національного аграрного університету освітяни провели збори, на яких висловили невдоволення з приводу примусової паспортизації педагогічного складу. Так, окупаційне "керівництво" навчального закладу наполягає, щоб усі працівники коледжу до 1 червня отримали російські паспорти.

"Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів", - ідеться в повідомленні.

Водночас у населених пунктах Херсонської області так звана "влада" погрожує місцевим жителям із квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.

Нагадаємо, росіяни планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.