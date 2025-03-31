ua en ru
Пн, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі пролунав вибух

Понеділок 31 березня 2025 21:19
UA EN RU
В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі пролунав вибух Архівне фото: вокзал Сімферополю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вдень понеділка, 31 березня, на залізничному вокзалі тимчасово окупованого Сімферополя пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За даними окупаційного МНС, на вокзалі у Сімферополі стався вибух і задимлення. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання контактної рейки електропоїзда.

"Сталося коротке замикання контактної рейки електропоїзда, як результат - хлопок і задимлення", - розповіли у відомстві.
В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі пролунав вибух

Там додали, що постраждалих і загрози немає. На місці працюють профільні служби.

Варто зауважити, що влада РФ і офіційні російські ЗМІ часто використовують слово "хлопок" замість "вибух".

Окупацію Криму

Окупація Криму Росією розпочалася у лютому 2014 року, коли підрозділи російських військ без розпізнавальних знаків захопили ключові об'єкти на півострові. Під прикриттям так званої "самооборони Криму" російська армія заблокувала українські військові частини, змусивши їх скласти зброю.

Паралельно Кремль організував незаконний "референдум" 16 березня 2014 року, який проходив під контролем російських сил та не був визнаний Україною і міжнародною спільнотою. 18 березня 2014 року Росія офіційно оголосила про "приєднання" Криму, що стало грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України.

Раніше ми писали про те, що окупанти перекидають ППО і РЕБ із Криму в Херсонську область, це пов'язано з кількома моментами і панікою в лавах військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Сімферополь
NEWS
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
"Дедлайн війни" для РФ і "великі проблеми" для Зеленського: Трамп зробив гучні заяви
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна