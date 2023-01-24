В оккупированном Симферополе прогремели взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

При этом в сети отмечают, что всего в городе прозвучали четыре взрыва.

По неподтвержденной информации, жители города услышали взрывы, из-за которых у них начали дрожать окна на протяжении нескольких минут.

Напомним, несколько недель назад в разных частях Крыма прозвучал ряд взрывов.

Также мы писали, что, по словам генерала-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса, Украина может вернуть Крым до конца августа 2023 года.

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