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В оккупированном Симферополе прогремели взрывы

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Симферополь, Вторник 24 января 2023 17:16
В оккупированном Симферополе прогремели взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Симферополе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 января, вечером жители временно оккупированного Симферополя услышали несколько громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

По неподтвержденной информации, жители города услышали взрывы, из-за которых у них начали дрожать окна на протяжении нескольких минут.

При этом в сети отмечают, что всего в городе прозвучали четыре взрыва.

Напомним, несколько недель назад в разных частях Крыма прозвучал ряд взрывов.

Также мы писали, что, по словам генерала-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса, Украина может вернуть Крым до конца августа 2023 года.

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Симферополь Крим Взрыв
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