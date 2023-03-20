В окупованому Сімферополі намагалися підірвати газопровід
В тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Внаслідок вибуху пошкоджена металева труба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Інцидент стався ввечері 19 березня. За інформацією російських ЗМІ, вибух пролунав у Центральному районі на вулиці Балаклавській.
Невідомі намагалися підірвати газопровід, розташований за гаражами. За попередніми даним, біля труби підклали близько 200 грамів вибухівки.
Внаслідок вибуху утворилося 70-сантиметрова воронка. На щастя, ніхто не постраждав.
Фото: у Сімферополі намагалися підірвати газопровід (t.me/breakingmash)
Нагадаємо, на початку березні неподалік від окупованого Сімферополя чули вибухи. У мережі повідомляли про збиття безпілотника.
Також нещодавно у Сімферополі сталася масштабна пожежа на складі.
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