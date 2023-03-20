В окупованому Сімферополі намагалися підірвати газопровід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Внаслідок вибуху утворилося 70-сантиметрова воронка. На щастя, ніхто не постраждав.

Невідомі намагалися підірвати газопровід, розташований за гаражами. За попередніми даним, біля труби підклали близько 200 грамів вибухівки.

Інцидент стався ввечері 19 березня. За інформацією російських ЗМІ, вибух пролунав у Центральному районі на вулиці Балаклавській.

Нагадаємо, на початку березні неподалік від окупованого Сімферополя чули вибухи. У мережі повідомляли про збиття безпілотника.

Також нещодавно у Сімферополі сталася масштабна пожежа на складі.

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