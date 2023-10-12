В окупованому Сімферополі кажуть про запуск ракет
У тимчасово окупованому Криму в Сімферополі пролунали звуки вибухів близько полудня 12 жовтня, і в небі помітили сліди від ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
"У районі Сімферополя росППО стріляє у повітря", - йдеться у публікації.
Також озвучується думка, що запуск ракет може бути пов'язаний не зі спробами збити повітряну мету, а з атакою.
"Можливо, це був пуск ракети "Іскандер" по Миколаєву... Ще фото запуску з іншого ракурсу від нашого передплатника". - Вказується в матеріалі.
Також у мережі було опубліковано кадри, на яких видно сліди від ракет у небі.
Вибух під Миколаєвом
Згодом голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив у своєму Telegram про вибух недалеко від облцентра.
."Вибух за містом. Інформацію уточнюємо", - розповів чиновник.
Зауважимо, перед тим в Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.
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