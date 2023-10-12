В оккупированном Симферополе говорят о запуске ракет
Во временно оккупированном Крыму в районе Симферополя прозвучали звуки взрывы около полудня 12 октября, и в небе заметили следы от ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
"В районе Симферополя росПВО стреляет в воздух", - говорится в публикации.
Также озвучивается мнение, что запуск ракет может быть связан не с попытками сбить воздушные цели, а с атакой.
"Возможно, это был пуск ракеты "Искандер" по Николаеву... Еще фото запуска с другого ракурса от нашего подписчика". - указывается в материале.
Также в сети были опубликованы кадры, на которых видны следы от ракет в небе.
Взрыв под Николаевом
Позже глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил в своем Telegram о взрыве недалеко от облцентра.
."Взрыв за городом. Информацию уточняем", - рассказал чиновник.
Отметим, что перед этим в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, ранее Николаев подвергся ракетному удару 7 октября днем во время воздушной тревоги. Тогда враг использовал для атаки баллистическое вооружение.
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