В окупованому Шахтарську знову спалахнула пожежа: може горіти нафтобаза
В окупованому Шахтарську Донецької області сьогодні, 27 жовтня, сталася масштабна пожежа. Ймовірно, горить нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
По опублікованим у мережі відео можна побачити, що пожежа супроводжується сильним задимленням. Вогонь поширився на десятки метрів, а чорний дим видно із різних районів.
Поки що не повідомляється, що саме горить. Проте місцеві жителі припускають, що пожежа спалахнула на нафтобазі.
Також мешканці Шахтарська зазначають, що горить не в одній локації, а в декількох.
Нагадаємо, вчора в окупованому Шахтарську також сталася пожежа. Місцеві жителі у соцмережах розповіли, що у місті горіла нафтобаза.
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