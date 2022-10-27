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В окупованому Шахтарську знову спалахнула пожежа: може горіти нафтобаза

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Шахтарськ, Четвер 27 жовтня 2022 14:02
В окупованому Шахтарську знову спалахнула пожежа: може горіти нафтобаза Фото: у Шахтарську сталася пожежа 27 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Шахтарську Донецької області сьогодні, 27 жовтня, сталася масштабна пожежа. Ймовірно, горить нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

По опублікованим у мережі відео можна побачити, що пожежа супроводжується сильним задимленням. Вогонь поширився на десятки метрів, а чорний дим видно із різних районів.

Поки що не повідомляється, що саме горить. Проте місцеві жителі припускають, що пожежа спалахнула на нафтобазі.

Також мешканці Шахтарська зазначають, що горить не в одній локації, а в декількох.

Нагадаємо, вчора в окупованому Шахтарську також сталася пожежа. Місцеві жителі у соцмережах розповіли, що у місті горіла нафтобаза.

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Шахтарськ Донецька область Пожежа
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