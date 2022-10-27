В оккупированному Шахтерске вновь вспыхнул пожар: может гореть нефтебаза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

По опубликованным в сети видео можно заметить, что пожар сопровождается сильным задымлением. Огонь распространился на десятки метров, а черный дым виден из разных районов.

Пока не сообщается, что именно горит. Однако местные жители предполагают, что пожар вспыхнул на нефтебазе.

Также жители Шахтерска отмечают, что горит не в одной локации, а в нескольких.