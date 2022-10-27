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В оккупированному Шахтерске вновь вспыхнул пожар: может гореть нефтебаза

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Шахтерск, Четверг 27 октября 2022 14:02
В оккупированному Шахтерске вновь вспыхнул пожар: может гореть нефтебаза Фото: в Шахтерске произошел пожар 27 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированному Шахтерске Донецкой области сегодня, 27 октября, произошел масштабный пожар. Вероятно, горит нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

По опубликованным в сети видео можно заметить, что пожар сопровождается сильным задымлением. Огонь распространился на десятки метров, а черный дым виден из разных районов.

Пока не сообщается, что именно горит. Однако местные жители предполагают, что пожар вспыхнул на нефтебазе.

Также жители Шахтерска отмечают, что горит не в одной локации, а в нескольких.

Напомним, вчера в оккупированном Шахтерске также произошел пожар. Местные жители в соцсетях рассказали, что в городе горела нефтебаза.

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Шахтерск Донецкая область Пожар
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