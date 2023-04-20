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В окупованому Севастополі пролунали вибухи

Фото: в Севастополі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 20 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що в місті чутно "гучні звуки". Окупаційний голова міста Михайло Развожаєв пише, що це "відпрацювання заходів в рамках протипідводно-диверсійного забезпечення".

Нагадаємо, що 19 квітня жителі тимчасово окупованого Севастополя також почули постріли та звук пусків ракет.

Також ми писали, що окупанти попереджали про "навчання" в Євпаторії 18 квітня.

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