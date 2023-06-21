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В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи

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Севастополь, Середа 21 червня 2023 20:44
В окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 21 червня, ввечері місцеві жителі почули сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

У мережі пишуть, що всього у місті чули два потужні вибухи.

За інформацією Telegram-каналу, після вибуху неподалік парку перемоги в Севастополі у воду впав великий предмет.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вибухи в Криму останнім часом лунають дедалі частіше. Це пов'язано з тим, що ворог фактично перетворив півострів на свою військову базу, де він розміщує авіацію, флот і не тільки.

Наприклад, кілька днів тому на півночі окупованого Криму лунала стрілянина та "було гучно".

При цьому 11 червня внаслідок вибуху в Криму було пошкоджено ділянку залізниці.

Так звана "влада" півострова після подібних інцидентів часто звинувачує Україну в "атаках" за допомогою безпілотників і заявляють про "успішну" роботу систем протиповітряної оборони.

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