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В окупованому Мелітополі зранку чули вибух

Фото: у Мелітополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Це сталося зранку 4 листопадам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"У Мелітополі щойно пролунав вибух. З'ясовуємо, що на цей раз - черговий вихід дирявої певео окупантів чи вдалий привіт ворогу від ЗСУ", - зазначив Федоров.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

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МелітопольВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти України