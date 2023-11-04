В оккупированном Мелитополе с утра слышали взрыв

Взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Это произошло утром 4 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"В Мелитополе только что раздался взрыв. Выясняем, что на этот раз - очередной выход дырявой пэвэо оккупантов или удачный привет врагу от ВСУ", - отметил Федоров.
Ситуация в Запорожской области
Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.
Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.