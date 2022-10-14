ua ru
Сб, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Мелітополі вкотре прогриміли потужні вибухи, - мер Федоров

Новость на русском →
Мелітополь, П'ятниця 14 жовтня 2022 23:48
В окупованому Мелітополі вкотре прогриміли потужні вибухи, - мер Федоров Фото: В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 14 жовтня було чутно звуки потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"У Мелітополі знову бавовна. У місті пролунали потужні вибухи", - зазначив мер.

Згідно з даними, оприлюдненими Федоровим, звуки було чутно близько 23:22 години.

Міський голова вказав, що наразі з'ясовуються втрати ворога.

Нагадаємо, 6 жовтня у Мелітополі від ранку лунали звуки вибухів. На півночі міста спостерігався стовп чорного диму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
Звільнення Херсона наступного тижня? Наскільки реальним є такий сценарій
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі