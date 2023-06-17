UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Мелітополі відбулася перестрілка між військовими РФ, ФСБ та "поліцією"

Фото: В окупованому Мелітополі відбулася перестрілка між військовими РФ, ФСБ та "поліцією" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові розпочали перестрілку зі співробітниками ФСБ і місцевою "поліцією".

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера в Telegram .

"Через те, що величезна кількість ворогів заселилися в наші будинки, квартири, позахватували наші підприємства, то вони самі між собою постійно влаштовують перестрілки", - заявив він.

За його словами, перестрілка між російськими військовими і ФСБ сталася минулої ночі.

"Так на прикладі минулої ночі, в одному з мікрорайонів Мелітополя напідпитку вояки почали перестрілку. Вони перестрілювалися навіть не між собою, а з ФСБ-шниками і місцевою "поліцією", яка приїхала начебто їх заспокоїти", - заявив Федоров.

Вибухи у Мелітополі Запорізької області

У населених пунктах Запорізької області постійно лунають вибухи. Зокрема, у тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі пролунали вибухи в ніч проти 12 червня.

Через це росіяни посилили тиск на цивільних у місті. Розташували блокпости вулицями, влаштовують обшуки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВійна Росії проти України