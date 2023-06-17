В окупованому Мелітополі відбулася перестрілка між військовими РФ, ФСБ та "поліцією"

"Через те, що величезна кількість ворогів заселилися в наші будинки, квартири, позахватували наші підприємства, то вони самі між собою постійно влаштовують перестрілки", - заявив він.

За його словами, перестрілка між російськими військовими і ФСБ сталася минулої ночі.

"Так на прикладі минулої ночі, в одному з мікрорайонів Мелітополя напідпитку вояки почали перестрілку. Вони перестрілювалися навіть не між собою, а з ФСБ-шниками і місцевою "поліцією", яка приїхала начебто їх заспокоїти", - заявив Федоров.

Вибухи у Мелітополі Запорізької області

У населених пунктах Запорізької області постійно лунають вибухи. Зокрема, у тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі пролунали вибухи в ніч проти 12 червня.

Через це росіяни посилили тиск на цивільних у місті. Розташували блокпости вулицями, влаштовують обшуки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.