В окупованому Мелітополі росіяни відбирають закордонні паспорти у гауляйтерів, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях у росіян спостерігаються проблеми з фахівцями середньої ланки. Місцеве населення відмовляється допомагати ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Після невдалих спроб залучити цивільних до співпраці, загарбники були змушені вдатися до значно важчого та ресурсно дорожчого процесу "відряджень" на ТОТ робітників з РФ.

"Гауляйтери вже відчувають наростання напруги і для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема таку практику почали застосовувати щодо Мелітопольських колаборантів", - вказали у ЦНС.