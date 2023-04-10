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В окупованому Мелітополі росіяни відбирають закордонні паспорти у гауляйтерів, - ЦНС

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 06:15
В окупованому Мелітополі росіяни відбирають закордонні паспорти у гауляйтерів, - ЦНС Фото: В окупованому Мелітополі росіяни відбирають закордонні паспорти у гауляйтерів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тимчасово окупованих територіях у росіян спостерігаються проблеми з фахівцями середньої ланки. Місцеве населення відмовляється допомагати ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Після невдалих спроб залучити цивільних до співпраці, загарбники були змушені вдатися до значно важчого та ресурсно дорожчого процесу "відряджень" на ТОТ робітників з РФ.

"Гауляйтери вже відчувають наростання напруги і для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема таку практику почали застосовувати щодо Мелітопольських колаборантів", - вказали у ЦНС.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти почали міняти гауляйтерів на нових - тих, які здатні виконувати ще "бруднішу" роботу.

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