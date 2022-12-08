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В окупованому Мелітополі росіяни хочуть мобілізувати місцевих жителів, - Генштаб

Фото: в окупованому Мелітополі росіяни хочуть мобілізувати місцевих мешканців (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Мелітополі російські війська з метою поповнення втрат планують мобілізувати місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"У місті Мелітополь Запорізької області зазначено видання повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату найближчим часом", - зазначають у відомстві.

При цьому мер Мелітополя Іван Федоров, коментуючи цю інформацію, нагадав, що вже другий тиждень на блокпосту у Василівці російські загарбники не випускають у бік Запоріжжя чоловіків, які не мають військового квитка або мають квиток, що підтверджує придатність до служби.

"Ворог намагається поповнити лави армії Росії "гарматним м'ясом" за рахунок наших чоловіків... Терор на тимчасово окупованих територіях посилюється, тому необхідно якнайшвидше евакуюватися з окупації", - заявив Федоров.

Нагадаємо, окупанти готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу. Це з мобілізацією більше половини працівників.

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МелітопольМобілізація в Росії