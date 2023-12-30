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В окупованому Мелітополі РФ почала навчати українських дітей "російській ідентичності"

Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі РФ почала навчати українських дітей  "російській ідентичності" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В окупованому Мелітополі росіяни розпочали навчати українських дітей "російській ідентичості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Як пише ЦС, повна назва пропагандистського заходу "Сто дат Російської ідентичності". На цих лекціях окупанти примусово заганяють українських дітей з усього міста.

Відповідальними за промивання мізків дітям є "Федеральне агентство у справах національностей" - спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів. 

"Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, який працює на Владіміра Путіна з 00-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління", - пише ЦНС.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року. У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та  "мінусують" колаборантів. 

Нещодавно партизани провели нову спецоперацію в Мелітополі під час якої були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.

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