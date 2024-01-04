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В окупованому Мелітополі пролунав вибух

Мелітополь, Четвер 04 січня 2024 18:14
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В окупованому Мелітополі пролунав вибух Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 4 січня, місцеві жителі почули вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Хлопок" і в окупованому Мелітополі", - написав Федоров.

За його словами, від окупантів уже слід чекати на чергові заяви про "героїчну роботу протиповітряної оборони".

Більш докладних деталей міський голова поки що не розкрив.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, сьогодні низка вибухів пролунала на території тимчасово окупованого Криму.

"Гучні звуки" чули жителі Севастополя та Євпаторії. При цьому в мережі публікували фото, на яких можна було помітити наслідки "прильотів".

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України підтвердили, що наші захисники вдарили по командному пункту росіян поблизу Севастополя.

Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за бездоганну роботу.

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Мелітополь Вибух Війна Росії проти України
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