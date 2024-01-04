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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

Мелитополь, Четверг 04 января 2024 18:14
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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв Иллюстративное фото: в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 4 января, местные жители услышали взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Хлопок" и в оккупированном Мелитополе", - написал Федоров.

По его словам, от оккупантов уже следует ожидать очередных заявлений о "героической работе противовоздушной обороны".

Более подробных деталей городской глава пока не раскрыл.

Взрывы в оккупации

Напомним, сегодня ряд взрывов прогремел на территории временно оккупированного Крыма.

"Громкие звуки" слышали жители Севастополя и Евпатории. При этом в сети публиковали фото, на которых можно было заметить последствия "прилетов".

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины подтвердили, что наши защитники ударили по командному пункту россиян вблизи Севастополя.

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил пилотов за безупречную работу.

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