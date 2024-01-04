В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв
Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 4 января, местные жители услышали взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"Хлопок" и в оккупированном Мелитополе", - написал Федоров.
По его словам, от оккупантов уже следует ожидать очередных заявлений о "героической работе противовоздушной обороны".
Более подробных деталей городской глава пока не раскрыл.
Взрывы в оккупации
Напомним, сегодня ряд взрывов прогремел на территории временно оккупированного Крыма.
"Громкие звуки" слышали жители Севастополя и Евпатории. При этом в сети публиковали фото, на которых можно было заметить последствия "прилетов".
В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины подтвердили, что наши защитники ударили по командному пункту россиян вблизи Севастополя.
В то же время командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил пилотов за безупречную работу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.