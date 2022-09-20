В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: що відомо

У вівторок вранці, 20 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Окупати нестримно курять у Мелітополі. Тільки у місті прогриміли два гучні вибухи", - написав він.
З його слів, поблизу міського елеватора спостерігає чорний дим.
"З'ясовуємо подробиці", - додав Федоров.
Нагадаємо, 19 вересня у Мелітополі прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти.
Крім того, 18 вересня ввечері у Мелітополі пролунав потужний вибух.
Федоров повідомив, що співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.
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