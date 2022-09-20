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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: що відомо

Фото: В окупованому Мелітополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вранці, 20 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Окупати нестримно курять у Мелітополі. Тільки у місті прогриміли два гучні вибухи", - написав він.

З його слів, поблизу міського елеватора спостерігає чорний дим.

"З'ясовуємо подробиці", - додав Федоров.

Нагадаємо, 19 вересня у Мелітополі прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти.

Крім того, 18 вересня ввечері у Мелітополі пролунав потужний вибух.

Федоров повідомив, що співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.

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МелітопольВійна Росії проти України