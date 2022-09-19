Иллюстративное фото: в Мелитополе раздались взрывы на захваченном россиянами аэродроме (wikimapia org)

В Мелитополе в понедельник, 19 сентября, прогремели взрывы на аэродроме, который захватили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы", - написал он. Местные СМИ пишут о двух мощных взрывах в районе аэродрома примерно в 14:50. Кроме того, жители сообщают о клубах черного дыма после взрывов.