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В Мелитополе раздались взрывы на захваченном россиянами аэродроме

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Мелитополь, Понедельник 19 сентября 2022 15:13
В Мелитополе раздались взрывы на захваченном россиянами аэродроме Иллюстративное фото: в Мелитополе раздались взрывы на захваченном россиянами аэродроме (wikimapia org)
Автор: Елизавета Драбкина

В Мелитополе в понедельник, 19 сентября, прогремели взрывы на аэродроме, который захватили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы", - написал он.

Местные СМИ пишут о двух мощных взрывах в районе аэродрома примерно в 14:50. Кроме того, жители сообщают о клубах черного дыма после взрывов.

Напомним, вчера вечером в Мелитополе раздался мощный взрыв.

Федоров сообщил, что сотрудники российской ФСБ хотели ликвидировать коллаборанта-полицейского.

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Мелитополь
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