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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи, над аеродромом помітили дим

Фото: у Мелітополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі (Запорізька область) сьогодні, 25 травня. У місті видніється дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому", - зазначив міський голова.

За його словами, в окупованому Мелітополі чули глухі вибухи. Після цього жителі міста помітили дим. Наразі детальнішої інформації про інцидент немає.

Фото: у Мелітополі дим після вибухів (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь одне з головних міст Запорізької області, яке знаходиться в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти зробили з Мелітополя свій опорний пункт і так звану "столицю" захопленої частини Запорізької області. Росіяни використовують аеродром та інші військові об'єкти міста у своїх цілях.

Чимало аналітиків припускали, що український контрнаступ може початися у напрямку Мелітополя, оскільки це знищить сухопутний коридор між РФ та Кримом.

скриншот deepstatemap.live

Останнім часом росіяни почали стягувати у Мелітополь техніку. Зокрема, за словами мера Івана Федорова, окупанти перекидають важку артилерію.

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