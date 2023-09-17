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В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до WhatsApp, - мер

Фото: у Мелітополі проблеми з доступом до WhatsApp (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до месенджера WhatsApp. На проблеми з застосунком скаржаться мешканці окупованого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Від учора мешканці в окупації не можуть нормально користуватися WhatsApp. Зателефонувати рідним та близьким на підконтрольну територію України неможливо. Дехто не може надіслати і отримати СМС або взагалі увійти до програми", - розповів мер міста.

Як зазначив Федоров, доступ до застосунку блокують росіяни, які вкотре показують справжнє обличчя терору.

"Те, що не вдається підслухати або підглянути, блокують", - резюмував він.

Ситуація в Мелітополі

Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Наразі Мелітополь перебуває в окупації, але час від часу в місті чують "прильоти" по базах російських військ.

Також нагадаємо, що українські військові ведуть наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Зокрема, нещодавно українські війська звільнили населений пункт Роботине та продовжують наступ у бік Токмака, який знаходиться на шляху до Мелітополя.

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МелітопольЗапорожская область