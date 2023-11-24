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В окупованому Мелітополі лунають вибухи. У місті зник зв'язок, - мер

Мелітополь, Запорізька область, П'ятниця 24 листопада 2023 11:12
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В окупованому Мелітополі лунають вибухи. У місті зник зв'язок, - мер Фото: в окупованому Мелітополі лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 24 листопада лунають вибухи. У місті на декілька хвилин зник зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Мелітополь. Мешканці південної частини міста чують глухі вибухи", повідомив Федоров.

За його словами, після першого вибуху на кілька хвилин зник зв'язок.

Наразі з'ясовуються усі деталі.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Проте окупанти продовжують щоденно обстрілювати Запорізьку область. Так, сьогодні, 15 листопада, вдарили ракетами по Запорізькому району. Була атакована цивільна інфраструктура.

Крім того, у Запорізькій області рятувальники потрапили під обстріл, приїхавши гасити пожежу. Двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранені.

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Мелітополь вибухи Запорожская область Війна Росії проти України
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