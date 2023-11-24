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В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. В городе пропала связь, - мэр

Мелитополь, Запорожская область, Пятница 24 ноября 2023 11:12
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В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. В городе пропала связь, - мэр Фото: в оккупированном Мелитополе раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 24 ноября раздаются взрывы. В городе на несколько минут пропала связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Мелитополь. Жители южной части города слышат глухие взрывы", сообщил Федоров.

По его словам, после первого взрыва на несколько минут пропала связь.

В настоящее время выясняются все детали.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Однако оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Запорожскую область. Так, сегодня, 15 ноября, ударили ракетами по Запорожскому району. Была атакована гражданская инфраструктура.

Кроме того, в Запорожской области спасатели попали под обстрел, приехав тушить пожар. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.

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Мелитополь вибухи Запорожская область Война России против Украины
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