Росіяни у Маріуполі можуть знести старий район біля "Азовсталі", - Андрющенко

Російські окупанти мають намір повністю знести майже всю стару частину Лівобережного району біля зруйнованого заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

"Для оцінки масштабів. Щоб просто обійти незамкнутим колом марковані квартали (зелена стрілка) дорослій людині в нормальній фізичній формі потрібно витратити не менше 25-30 хвилин у середньому темпі. У прогулянковому - до 50 хвилин. Просто обійти", - додав він.

Червоним відзначено квартали, які повністю знесуть. Помаранчевим - майже повністю.

З його слів, масштаб зносу важко оцінити навіть за кількістю будинків. Він також опублікував карту району, що підлягає знесенню.

Нагадаємо, раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що противник готується до повторної битви за Маріуполь та вже стягує до міста війська.

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