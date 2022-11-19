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В оккупированном Мариуполе школы и больницы все еще без отопления и окон

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Мариуполь, Суббота 19 ноября 2022 18:28
В оккупированном Мариуполе школы и больницы все еще без отопления и окон Фото: в оккупированном Мариуполе школы и больницы до сих пор без отопления и окон (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе отсутствует отопление в школах, детсадах и медучреждениях. К началу холодов русские захватчики даже не установили обещанные окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

"В оккупированном Мариуполе отсутствует отопление. Об этом пишут сами мариупольцы. По их словам, в наименее пострадавших школах и детсадах продолжается обучение, но отопления нет. Даже обещанные окна не установили до начала холодов. Дети замерзают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная ситуация наблюдается и в медучреждениях. "Больница на 17 микрорайоне не отапливается, больные в шубах мерзнут!", - пишут местные.

Сообщается, что при этом коллаборационные власти поставили передвижные котельные, когда у жителей домов нет батарей и окон. "Проспект Ильича, 144 без окон и батарей, но котельная стоит", - возмущаются мариупольцы.

"Оккупанты все делают для пропагандистской картинки, а настоящие проблемы жителей они не решают, потому что на судьбу мариупольцев им плевать. Замерзнут, так замерзнут", - добавили в горсовете.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты намерены полностью снести в Мариуполе почти всю старую часть Левобережного района возле разрушенного завода "Азовсталь".

Также ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе смертность по сравнению с довоенными показателями возросла в четыре-пять раз .

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