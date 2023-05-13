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В окупованому Луганську пролунав вибух: над містом помітили дим

Фото: в Луганську пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Луганську зранку 13 травня пролунав вибух. Після інциденту над містом помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, вибух пролунав у мікрорайоні Ювілейний. Пропагандисти заявляють про нібито "приліт" та звинувачують Україну.

"Очевидці повідомляють, що внаслідок прильоту до району Ювілейного, у деяких будинках уламками вибиті шибки у вікнах, постраждали також дахи", - пишуть проросійські Telegram-канали.

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.

Пізніше з'явилося відео з місця інциденту, а також з'ясувалося, що виникла пожежа на машинобудівному заводі, який використовують окупанти.

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