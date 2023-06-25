В окупованому Луганську пролунав вибух

В окупованому Луганську сьогодні, 25 червня, пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними місцевих жителів, сьогодні близько 16:00 в місті прогримів вибух.
"Приліт, попередньо, на південний захід міста", - йшлось в повідомленні.
Російський "військовий експерт" Андрій Марочко повідомив, що місто зазнало обстрілу, найімовірніше, з ракет Storm Shadow.
Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти кидають у Луганську область найсучаснішу техніку. Проте це допомагає їм просуватися вперед.
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