В оккупированном Луганске принуждают к мобилизации студентов

В оккупированном Луганске оккупанты прибегли к мобилизации студентов очной формы в вузах еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В настоящее время уже мобилизовано около 600 студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Начиная с 20 февраля 2022 года, то есть еще накануне войны, россияне начали мобилизовывать студентов стационара в ряды 2-го армейского корпуса ВС РФ. Сегодня количество таких мобилизованных составляет 575 человек.

"Оккупанты начали формировать списки совершеннолетних студентов по всем так называемым вузам на временно оккупированной территории Украины, в том числе и в Крыму", - отмечают в ЦНС.

При этом подчеркивают, что мобилизуют всех, без разбора, в том числе студентов очной формы обучения. Поэтому Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий по возможности эвакуироваться на территорию, подконтрольную Украине.