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В окупованому Луганську дрони атакували нафтобазу: спалахнула пожежа (фото, відео)

Фото: в окупованому Луганську дрони атакували нафтобазу (скриншот з відео)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Луганську вночі 4 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу. Там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, через атаку на нафтобазу спалахнув один із резервуарів, сталася велика пожежа. Росіяни традиційно звинувачують в атаці ЗСУ.

 

Ситуація у Луганській області

Згідно зі звітом ISW, 3 грудня російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північний схід від Петропавлівки та поблизу Сіньківки, Іванівки, Стельмахівки та Серебрянського лісництва.

Українські війська продовжили локальні наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня і нещодавно здійснили підтверджене просування. Відеозапис, опублікований 29 листопада та розміщений 2 грудня, показує, що українські сили нещодавно просунулися на захід від Діброви.

 

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