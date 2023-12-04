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В оккупированном Луганске дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар (фото, видео)

Фото: в оккупированном Луганске дроны атаковали нефтебазу (скриншот с видео)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Луганске ночью 4 декабря неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу. Там разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, из-за атаки на нефтебазу вспыхнул один из резервуаров, произошел большой пожар. Россияне традиционно обвиняют в атаке ВСУ.

 

Ситуация в Луганской области

Согласно отчету ISW, 3 декабря российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отбили российские атаки северо-восточнее Петропавловки и вблизи Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Серебрянского лесничества.

Украинские войска продолжили локальные наземные атаки в районе Кременной 3 декабря и недавно совершили подтвержденное продвижение. Видеозапись, опубликованная 29 ноября и размещенная 2 декабря, показывает, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Дибровы.

 

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