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В окупованому Лисичанську досі не полагодили централізоване водопостачання, - ОВА

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Лисичанськ, Субота 28 січня 2023 20:35
В окупованому Лисичанську досі не полагодили централізоване водопостачання, - ОВА Фото: В окупованому Лисичанську досі не полагодили централізоване водопостачання (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Лисичанську (Луганська область) росіяни так і не полагодили централізоване водопостачання. Люди понад шість місяців місцеві мешканці вимушені жити у нелюдських умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Минуло пів року від захоплення Лисичанська. Місцевим, що залишилися, обіцяли полагодити комунікації упродовж лічених тижнів. Люди без централізованого водопостачання й досі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російськими фахівцями запропоновано спрощене рішення. Вони хочуть пробурити 15 нових свердловин, а також встановити водонапірні вежі для забезпечення Лисичанська, а також Гірського та Золотого водою.

Також на захоплених територіях заборонять ліки місцевих виробників, а до продажу допускатимуть тільки російські, пенсіонерам в так званій "ЛНР" доведеться звернутися за пенсіями ще раз.

"Тижні черг, вимагання паспорта РФ, значні затримки, зокрема, у січні. Тепер ще й переоформлення, яке від березня триватиме протягом року. Окупанти на це сподіваються", - додали в Луганській ОВА.

Нагадаємо, що росіяни не довіряють місцевим колаборантам у Луганській області. Тому Кремль відправляє на окуповані території російських чиновників.

Українські військові завдали три удари по позиціях ворожих ЗРК. Водночас окупанти зазнають значних втрат у Луганській області, а саме під Лисичанськом.

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