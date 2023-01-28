В оккупированном Лисичанске до сих пор не починили централизованное водоснабжение, - ОВА

В оккупированном Лисичанске (Луганская область) россияне так и не починили централизованное водоснабжение. Люди более шести месяцев местные жители вынуждены жить в бесчеловечных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Прошло полгода от захвата Лисичанска. Оставшиеся местные обещали починить коммуникации в течение считанных недель. Люди без централизованного водоснабжения до сих пор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские специалисты предлагают упрощенное решение. Они хотят пробурить 15 новых скважин, а также установить водонапорные башни для обеспечения Лисичанска, а также Горного и Золотого водой.

Также на захваченных территориях запретят лекарства местных производителей, а к продаже будут допускаться только российские, пенсионерам в так называемой ЛНР придется обратиться за пенсиями еще раз.



"Недели очередей, вымогательство паспорта РФ, значительные задержки, в частности, в январе. Теперь еще и переоформление, которое с марта будет продолжаться в течение года. Оккупанты на это надеются", - добавили в Луганской ОВА.