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В оккупированном Лисичанске до сих пор не починили централизованное водоснабжение, - ОВА

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Лисичанск, Суббота 28 января 2023 20:35
В оккупированном Лисичанске до сих пор не починили централизованное водоснабжение, - ОВА Фото: В оккупированном Лисичанске до сих пор не починили централизованное водоснабжение (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Лисичанске (Луганская область) россияне так и не починили централизованное водоснабжение. Люди более шести месяцев местные жители вынуждены жить в бесчеловечных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Прошло полгода от захвата Лисичанска. Оставшиеся местные обещали починить коммуникации в течение считанных недель. Люди без централизованного водоснабжения до сих пор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские специалисты предлагают упрощенное решение. Они хотят пробурить 15 новых скважин, а также установить водонапорные башни для обеспечения Лисичанска, а также Горного и Золотого водой.

Также на захваченных территориях запретят лекарства местных производителей, а к продаже будут допускаться только российские, пенсионерам в так называемой ЛНР придется обратиться за пенсиями еще раз.

"Недели очередей, вымогательство паспорта РФ, значительные задержки, в частности, в январе. Теперь еще и переоформление, которое с марта будет продолжаться в течение года. Оккупанты на это надеются", - добавили в Луганской ОВА.

Напомним, что россияне не доверяют местным коллаборантам в Луганской области. Потому Кремль отправляет на оккупированные территории российских чиновников.

Украинские военные нанесли три удара по позициям враждебных ЗРК. В то же время оккупанты терпят значительные потери в Луганской области, а именно под Лисичанском.

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