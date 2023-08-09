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В окупованому Криму знову вибухи, їх чули у декількох районах

Фото: у Криму знову лунають вибихи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Криму знову чули потужні вибухи. Вони пролунали поблизу Старокримського полігону та у районі Джанкоя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"На Старокримському полігоні потужний вибух, повідомляють наші підписники", - йдеться у повідомленні.

Пізніше жителі Джанкоя на півночі Криму у соцмережах повідомили про потужний вибух з боку Красногвардійського. За попередніми даними, вибух пролунав об 11:37.

Зазначимо, що Старокримський полігон розташований біля села Кринички у Кіровському районі Криму. Раніше там був уражений ворожий склад з боєприпасами.

Оновлено о 12:12

У місцевих Telegram-каналах повідомили про ще один вибух на Старокримському полігоні. Окупаційна влада півострова стверджує, що проходить "планова утилізація боєприпасів".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні від самого ранку неспокійно. Так, у Джанкойському районі пролунали вибухи. Пізніше там зафіксували активність російських гелікоптерів, які прямували у бік Азовського моря.

Також у Севастопольській бухті помітили дим. Окупанти спробували пояснити це тим, що нібито ворожий флот проводить тренування. Проте перед цим росіяни з невідомих причин перекрили Кримський міст.

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ДжанкойКрымВибух