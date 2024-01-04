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В окупованому Криму знову вибух: у мережі пишуть про роботу ППО

Ілюстративне фото: у Криму спрацювала ППО росіян (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 4 січня, у черговий раз пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" у Telegram.

За інформацією Telegram-каналу, у селищі Новофедорівка Сакського району працюють системи протиповітряної оборони. Було чути вибух.

Вибух, як уточнюють у мережі, також почули і жителі Євпаторії.

Більш детальної інформації про інцидент поки немає.

Оновлено 20:06

Міністерство оборони РФ заявило про те, що системи ППО нібито знищили безпілотник у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня у тимчасово окупованому Криму вже лунали вибухи. Їх чули у Севастополі та Євпаторії.

У мережі публікували фото та відео, на яких можна було помітити густий дим після вибухів.

Пізніше у Страткомі Збройних сил України повідомили про те, що наші військові вдарили по пункту з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя.

При цьому командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за бездоганну роботу.

 

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