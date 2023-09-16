В окупованому Криму росіяни перетворюють лікарні на військові госпіталі

В окупованому Криму росіяни все більше лікарень перероблють під обслуговування військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

За даними відомства, ворог продовжує обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги.

На півострові цивільні лікарні переорієнтовуються у військові шпиталі. Медична система не витримує навантаження на лікарні через велику кількість поранених російських військових. Це впливає на якість надання медичних послуг цивільному населенню.

"Таким чином росіяни традиційно порушують норми Міжнародного гуманітарного права щодо використання цивільних медичних об’єктів у військових цілях", - заявляють у ЦНС.

Нічна атака на Севастополь

13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони країни-терориста Росії проскиглило про нібито 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Через деякий час стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дону".

Сьогодні Сил спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ.

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