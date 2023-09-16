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В оккупированном Крыму россияне превращают больницы в военные госпитали

Суббота 16 сентября 2023 15:59
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В оккупированном Крыму россияне превращают больницы в военные госпитали Фото: в оккупированном Крыму россияне превращают больницы в военные госпитали (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В оккупированном Крыму россияне все больше лечебниц переделывают под обслуживание военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

По данным ведомства, враг продолжает ущемлять гражданское население в возможности получить медицинские услуги.

На полуострове гражданские больницы переориентируются в военные госпитали. Медицинская система не выдерживает нагрузки на больницы из-за большого количества раненых российских военных. Это влияет на качество предоставления медицинских услуг гражданскому населению.

"Таким образом, россияне традиционно нарушают нормы Международного гуманитарного права по использованию гражданских медицинских объектов в военных целях", - заявляют в ЦНС.

Ночная атака на Севастополь

13 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Министерство обороны страны-террориста России проскальзывало о якобы 10 крылатых ракетах по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

Через некоторое время стало известно о поражении крупного российского десантного корабля и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Сегодня сил спецопераций раскрыли детали атаки на Севастополь и корабли РФ.

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