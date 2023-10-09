В окупованому Криму різко зростають антиросійські настрої, - ЦНС

Після невтішних для Кремля результатів соціологічних досліджень, проведених на замовлення адміністрації російського диктатора Володимира Путіна на окупованому українському півострові, місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов викликав невдоволення московських кураторів.

При цьому так званий керівник окупаційної адміністрації Криму відправив до Москви власний "аналітичний" звіт про причини зростання антиросійських настроїв, йдеться в публікації.

На думку Аксьонова, основною причиною такої картини у Криму стало погіршення економічної ситуації. Зокрема, через санкції країн Заходу зросли ціни в аптеках та на товари першої необхідності.

"Та фактично, ключовою проблемою є переорієнтування ресурсів півострова на забезпечення військових потреб ЗС РФ. Наприклад, дефіцит окремих найменувань ліків пов’язаний з тим, що в першу чергу медичне забезпечення надається пораненим росіянам у шпиталях.", - зауважують у Центрі.

Крім того, у Криму спостерігається суттєвий дефіцит робочої сили через мобілізацію чоловічого населення. Так, наприклад, у сільськогосподарському секторі дефіцит робочої сили склав 77%.

Також зазначається, що нещодавно пішов у відставку "міністр енергетики та палива" Криму Ігор Корінь, на якого Аксьонов поклав відповідальність за зростання цін на пальне, і як наслідок на ціни на товари першої потреби.

"Український рух спротиву продовжить ускладнювати життя місцевим колаборантам та гауляйтерам", - наголошують у ЦНС.