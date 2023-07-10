В окупованому Криму пролунав потужний вибух

Вночі, 10 липня, в тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Кримський вітер.

Про вибухи повідомили близько 01:05, пізніше заявили о пострілах.

"Чекаємо подробиці. Дуже цікаво", - написали в публікаціях.

Вибухи в Криму

В окупованому Криму та інших зайнятих ворогом територіях України все частіше лунають вибухи. Так, за рік окупанти нарахували понад 70 атак на півострів.

А 9 липня повідомляли про "роботу ППО" в Керчі - воно нібито збило крилату ракету. Однак після цього рух по Кримському мосту було ускладнено.

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