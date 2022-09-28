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В окупованому Криму пролунали вибухи

Фото: В окупованому Криму пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 28 вересня, у тимчасово окупованого Криму чутні гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відзначається, що потужні вибухи прогриміли в різних місцях. Місцеві повідомляють про можливі вибухи в районі смт Санаторне поряд з Ялтою. Також в Алупці було чутно майже 10 вибухів.

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що два дні тому в окупованому Криму пролунали гучні вибухи.

Також розвідка повідомляла, що Росія вивела з Криму частину моряків й авіації та посилила ППО

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