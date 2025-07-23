В окупованому Криму прогриміли вибухи на тлі масованої атаки дронів

"Кримський вітер" звернув увагу, що в пропагандистських каналах з'явилася інформація про масовану атаку дронів на Крим.

При цьому в мережі з'явилося фото ударного дрона, який, як стверджується, летів у бік аеродрому "Бельбек".

Фото: українські дрони фіксують над Кримом (t.me/Crimeanwind)

У пропагандистських каналах також пишуть про низку вибухів у Севастополі. На цьому тлі у місцевих жителів відключили інтернет.

Жителів Севастополя закликають "покинути пляжну зону".

Атаку підтверджує і так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, ППО нібито знищила шість дронів. Три з них - у районі аеродрому "Кача".

Варто зауважити, що представники України поки що не коментували чуток про атаку дронів на Крим.