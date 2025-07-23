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В оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов

Иллюстративное фото: в Севастополе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Полуостров, вероятно, атакуют дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.

"Крымский ветер" обратил внимание, что в пропагандистских каналах появилась информация о массированной атаке дронов на Крым. 

При этом в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома "Бельбек". 

Фото: украинские дроны фиксируют над Крымом (t.me/Crimeanwind)

В пропагандистских каналах также пишут о череде взрывов в Севастополе. На этом фоне у местных жителей отключили интернет. 

Жителей Севастополя призывают "покинуть пляжную зону". 

Атаку подтверждает и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ПВО якобы уничтожила шесть дронов. Три из них - в районе аэродрома "Кача". 

Стоит заметить, что представители Украины пока не комментировали слухи об атаке дронов на Крым.

Атака дронов на Ростов

Напомним, в ночь на 23 июля в Ростове-на-Дону и Таганроге прогремели взрывы.

Министерство обороны РФ пожаловалось, что города атаковали украинские дроны "Лютый".

Также в ведомстве, как обычно, похвастались, что 51 беспилотник якобы был сбит.

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