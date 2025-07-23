В оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов

"Крымский ветер" обратил внимание, что в пропагандистских каналах появилась информация о массированной атаке дронов на Крым.

При этом в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома "Бельбек".

Фото: украинские дроны фиксируют над Крымом (t.me/Crimeanwind)

В пропагандистских каналах также пишут о череде взрывов в Севастополе. На этом фоне у местных жителей отключили интернет.

Жителей Севастополя призывают "покинуть пляжную зону".

Атаку подтверждает и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ПВО якобы уничтожила шесть дронов. Три из них - в районе аэродрома "Кача".

Стоит заметить, что представители Украины пока не комментировали слухи об атаке дронов на Крым.