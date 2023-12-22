В окупованому Криму повідомляють про потужний вибух під Армянськом

Як розповідають в мережі місцеві жителі, вибух був досить потужним. Прогримів він близько одинадцятої вечора.

Представники окупаційної "адміністрації" ніяк не пояснюють інцидент.

Армянськ на карті (фото: скрін google.com/maps)

Разом з тим, як пише "Кримській вітер", цей вибух чули навіть у Джанкої на півночі захопленого російськими окупантами півострова.

"У Джанкої теж чули цей вибух, повідомляють підписники. Видно добре шарахнуло", - йдеться у публікації.

Джанкой та Армянськ на півночі Криму на карті (фото: скрін google.com/maps)

Вибухи у Криму

В окупованому Криму все частіше відбуваються різноманітні вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Сили оборони провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи бази російських загарбників, склади та кораблі.

Нагадаємо, перед тим у Криму пролунала серія вибухів 21 грудня. Місцеві Телеграм-канали повідомили про щонайменше чотири вибухи в Керчі, а росЗМІ писали, нібито ППО "відпрацювала по цілях", і пошкоджень немає. Загарбники перекрили рух Кримським мостом, а в мережі зазначали, що після вибухів в районі Індустріального шосе в Керчі здіймався дим.

Також повідомлялося, що 20 грудня у Криму чули вибухи. Пізніше ЗМІ заявили, що "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії, є руйнування.