UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Криму повідомляють про гучний вибух під Джанкоєм

Ілюстративне фото: в окупованому Криму в районі Джанкоя пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У райні міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух сьогодні вранці, 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

У мережі зазначають, що звук вибуху був гучним та глухим.

"Про гучний глухий вибух у районі Джанкоя повідомляють підписники", - йдеться у публікації.

Пояснень причин інциденту від офіційних осіб наразі немає. Крім того, представники окупаційних "адміністрацій" мовчать про цю "бавовну" біля Джанкоя.

Оновлено о 12.18

Пізніше в кримських пабліках розповіли, що була помічена ракета в небі в Джанкойському районі. Місцеві жителі уточнили, що це сталося о 12.06, а також прогримів "потужний вибух", пише "Кримський вітер".

У мережі опублікували відповідне фото ракети.

Ситуація в Джанкої

Раніше вранці кримські партизани зафіксували у Джанкої, що розташований на півночі тимчасово підконтрольного РФ українського півострова недалеко до адмінкордону з материковою частиною країни, прибуття нових мобілізованих окупантів.

За даними підпільників, російські "мобіки" щодня прибувають до цього міста потягами та автобусами. Для цивільних у Джанкої закрили прохід на вокзал.

Зазначимо, близько тижня тому також фіксували перекидання значної кількості мобілізованих окупантів та техніки противника у Джанкой. Їх помітили в аеропорту міста.

Джанкой на мапі (фото: скрін google.com/maps)

Вибухи у Криму

Зазначимо, що початку повномасштабної війни проти України російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів ворог, наприклад, перекидає зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом терористам стало небезпечно перебувати у Криму. Сили оборони атакують військові бази, склади, аеродроми та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Нагадаємо також, що вчора, 1 листопада, вранці, російські окупанти розповідали про атаку ракет на територію Кримського півострова. Очевидці повідомляли про ураження місць базування загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДжанкойКрымВибух